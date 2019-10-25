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Αντετοκούνμπο: «Έσβησε» τα φώτα στον Χάρντεν! (vid)

Αντετοκούνμπο: «Έσβησε» τα φώτα στον Χάρντεν! (vid)

Αντετοκούνμπο: «Έσβησε» τα φώτα στον Χάρντεν! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... κέρασε μια ωραιότατη τάπα τον Τζέιμς Χάρντεν με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου!

Εντυπωσιακό ήταν το πρώτο κόψιμο του Γιάννη στο παιχνίδι με τους Ρόκετς, καθώς ήρθε πάνω στον Χάρντεν ο οποίος... έχασε το φως του!

 

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