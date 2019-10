Σανς: Τιμωρία 25 αγωνιστικών στον «ντοπέ» ΝτεΆντρε Έιτον!

Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ βρέθηκε ο ΝτεΆντρε Έιτον, ο οποίος στο ντραφτ του 2018 ήταν Νο1 και τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 25 αγώνων μιας και παραβίασε τον κανονισμό Anti-Drug του ΝΒΑ.

Αυτό θα κοστίσει στους Σανς 2.17 εκατ. δολάρια, καθώς έχουν 15 εγγυημένα συμβόλαια και μπορούν να βάλουν στη λίστα αποκλεισμού τον Έιτον μετά από 5 απουσίες του, όταν θα μπορέσουν να κάνουν και 16ο συμβόλαιο.

Suns center Deandre Ayton is facing a 25-game suspension for violating NBA’s Anti-Drug policy with a positive test for a diuretic, league sources tell ESPN. The NBA informed Ayton and Suns of looming suspension tonight.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 25, 2019