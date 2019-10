Τεράστιος Πόποβιτς: Έχει τις περισσότερες σεζόν στον πάγκο μιας ομάδας! (pic)

Ιστορική η φετινή σεζόν για τον ανυπέρβλητο Γκρεγκ Πόποβιτς.

Ο Pop έκατσε στον πάγκο των Σπερς στην πρεμιέρα και έτσι έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες σεζόν στον πάγκο μιας ομάδας.

Ο Πόποβιτς συμπλήρωσε 24 με το Σαν Αντόνιο, αφήνοντας δεύτερο τον Τζέρι Σλόαν που είχε 23 στους Τζαζ.

Με τα... σπιρούνια έχει πάρει 5 πρωταθλήματα, ενώ σε 3 περιπτώσεις έχει αναδειχθεί προπονητής της χρονιάς.

