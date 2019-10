O Ουάσινγκτον έγινε ο πρώτος ρούκι της ιστορίας με 7 τρίποντα στο ντεμπούτο του (vid)

Οι ρούκις του ΝΒΑ έχουν έρθει πιο αποφασισμένοι από ποτέ να «λάμψουν». Ακόμα ένα παράδειγμα είναι ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον των Χόρνετς, που έγραψε ιστορία. Σε 38 λεπτά είχε 27 πόντους και παράλληλα κατάφερε να κάνει ρεκόρ. Είχε 7 εύστοχα τρίποντα, αριθμός που είναι ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ, αφού είναι τα περισσότερα που έχει πετύχει ρούκι στην λίγκα σε ντεμπούτο του, με το προηγούμενο να είναι τα 5.

PJ Washington's Debut:

27 points

7/11 from three

First rookie in NBA History to make 7 threes in NBA debut (previous record was 5)pic.twitter.com/L9phNCqvit

