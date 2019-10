Οι ρούκις που εκμεταλλεύτηκαν την preseason, συστήθηκαν στο κοινό και είναι πανέτοιμοι για το ΝΒΑ (vids)

To NBA άνοιξε την αυλαία του και οι πρωταγωνιστές του είναι πανέτοιμοι να λάμψουν. Εκτός από τους έμπειρους και δοκιμασμένους παίκτες της λίγκας εκείνοι που έχουν ξεχωριστό μερίδιο στην καρδιά των οπαδών είναι οι ρούκις. Οι πιτσιρικάδες έρχονται από τα κολέγια για να ζήσουν το όνειρο τους και παλεύουν με κάθε τρόπο να συστηθούν στην λίγκα και το κοινό της.

Εκτός από εκείνους που δεν έχουν καν πατήσει παρκέ και ξεχωρίσουν, που είναι οι παίκτες που επιλέχθηκαν στις πιο υψηλές θέσεις του ντραφτ, είναι και εκείνοι που εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παίρνουν. Το gazzetta.gr ξεχωρίζει όσους έκαναν αίσθηση στην preseason και κέρδισαν το ενδιαφέρον μας για την συνέχεια.

ΚΟΜΠΙ ΟΥΑΙΤ – ΜΠΟΥΛΣ

Nothing but net for @CobyWhite's first official points (regular season) as a Chicago Bull pic.twitter.com/yAVDWsy830

— Chicago Bulls (@chicagobulls) October 23, 2019