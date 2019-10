Μπιλ: «Ο Ντόντσιτς μας κλώτσησε στον κ$%ο κι έπρεπε να κάνω κάτι» (vid)

Ο παίκτης των Ουίζαρντς έκανε trash talk στον Σλοβένο γκαρντ, με αποτέλεσμα να δεχθεί διπλή τεχνική ποινή και να αποβληθεί από το ματς.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μπιλ αντέφερε: «Μας κλώτσησε στον κ$%ο (σ.σ. ο Ντόντσιτς) κι έπρεπε να κάνω κάτι. Ήθελα να τον αναστατώσω λίγο. Είναι σκληρός, αθλητικός και πολύ ώριμος για την ηλικία του. Μπορεί να βάλει ό,τι καλάθι θέλει, αν και πιστεύω τον αφήσαμε να νιώσει πολύ άνετα».

Επίσης, πρόσθεσε: «Είδατε ότι με έστειλε εκτός παιχνιδιού, αλλά ήταν ο πρώτος που με ενθάρρυνε! Κατάλαβε τι προσπάθησα να κάνω, δεν είχαμε κόντρα».

Bradley Beal on if he got an explanation for his second technical foul: “No, I didn’t. He kicked me out so I wasn’t about to — I wasn’t arguing. I wasn’t about to dispute his call.”

Also said of his late-game defense on Doncic, “He was kicking our butts, so gotta do something” pic.twitter.com/I0kd1hBspt

— Fred Katz (@FredKatz) October 24, 2019