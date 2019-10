Ίρβινγκ: «Το σκεφτόμουν από όταν ήμουν παιδί» (pic & vid)

Πολύ συναισθηματικός ήταν ο Κάιρι Ίρβινγκ στο πρώτο του παιχνίδι με τους Νετς, αφού η πρεμιέρα του με το Μπρούκλιν ήταν ξεχωριστή για εκείνον. Αφού συγκινήθηκε στα πρώτα του λόγια, πριν την έναρξη του παιχνιδιού με τους Τίμπεργουλβς, στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.

«Είμαι ένα παιδί από το Τζέρσεϊ που παίζει για την ομάδα της πόλης του. Αυτό υπήρχε στο μυαλό μου απ' όταν ήμουν παιδί. Θέλω να το εκμεταλλευτώ και απλά να είμαι χαρούμενος».

Kyrie addresses the fans in Brooklyn on opening night pic.twitter.com/n2yNK9OnqN

​

Kyrie reflects on his NBA journey after his Nets debut pic.twitter.com/KTJkXf9t0w

— SportsCenter (@SportsCenter) October 24, 2019