Με 11 παιχνίδια σήμερα, το top-10 δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, ωστόσο ήδη έχουμε μια φάση που δύσκολα δεν θα είναι μέσα σε αυτό. Μιλάμε φυσικά για το καλάθι των Σέλτικς στον αγώνα με τους Σίξερς, με τον Μάρκους Σμαρτ να βρίσκει με μια no-look ασίστ τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς και αυτός να καρφώνει με δύναμη.

The no-look lob from Marcus Smart to Robert Williams III on ESPN! #KiaTipOff19 #Celtics 37#PhilaUnite 32 pic.twitter.com/8udLvIH2z4

— NBA (@NBA) October 24, 2019