Το φετινό καλοκαίρι ήταν από τα πιο σημαντικά στο NBA, καθώς σπουδαία ονόματα άλλαξαν ομάδα. Ένα από αυτά ήταν και ο Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος άφησε τους Σέλτικς και πλέον αγωνίζεται στους Νετς. Ο γκαρντ της ομάδας του Μπρούκλιν έχει ξεκινήσει φουριόζος στο ματς με τους Τίμπεργουλβς και στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο πρώτα του καλάθια με τη νέα του ομάδα.

Uncle Drew off to a hot start in Brooklyn pic.twitter.com/DRSdwEb0Rw

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 23, 2019