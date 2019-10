«Αγριεμένος» Εμπίντ: «Έβλεπα το καλάθι του Λέοναρντ και έπαιρνα κίνητρο» (vid)

Μιλώντας στην Ρέιτσελ Νίκολς και στο «The Jump», ο Καμερουνέζος σέντερ έκανε ειδική αναφορά στο τελευταίο παιχνίδι των τελικών της Ανατολής, για το οποίο είπε ότι το έβλεπε όλο το καλοκαίρι προκειμένου να πάρει επιπλέον κίνητρο για τη νέα σεζόν.

«Ακόμα το σκέφτομαι. Έβλεπα αυτό το ματς συνέχεια, όπως και πολλά που παίξαμε πέρυσι. Είναι κίνητρο για μένα να δουλέψω πιο σκληρά».

"I still think about it. I watch that game all the time."

Joel Embiid said on The Jump that he turned Kawhi's series-winning shot against the 76ers into motivation. (via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/6obUOC6OYf

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 23, 2019