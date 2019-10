Κλίπερς: Μπλουζάκι στήριξης για Χονγκ Κονγκ και ελευθερία σε live μετάδοση! (vid)

Η κόντρα μεταξύ ΝΒΑ και Κίνας καλά κρατεί, με τους Ασιάτες να επιλέγουν να μην μεταδώσουν τηλεοπτικά την πρεμιέρα των Πέλικανς με τους Ράπτορς.

Το... χάσμα στις σχέσεις των 2 πλευρών δημιουργήθηκε από ένα tweet του GM των Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ που έδειξε τη στήριξη του στους διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ και τάχθηκε υπέρ της ελευθερίας.

Υπέρ του Χονγκ Κονγκ και της ελευθερίας τάχθηκε ένας πιτσιρικάς φίλαθλος των Κλίπερς που σήκωσε μπλουζάκι στήριξης στο Χονγκ Κονγκ.

Δείτε τον πως αντέδρασε αστραπιαία και άλλαξε τα μπλουζάκια όταν τον έδειξε η κάμερα.

the best clip to start the NBA season is this kid baiting the broadcast into flashing a "Fight for freedom stand with Hong Kong" sign on TV and then the cameraman pans away pic.twitter.com/B30ubY63CX

— Rod Breslau (@Slasher) October 23, 2019