Έχει κατηγορηθεί πολλές φορές στο παρελθόν για τα flopping που κάνει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Και όσο συνεχίζει να το κάνει, δεν θα σταματήσουν να τον τρολάρουν.

Ο Βασιλίας πήδηξε σε μια διεκδίκηση ριμπάουντ με τον Χάρκλες και εκτινάχθηκε λες και έπαθε ηλεκτροπληξία.

Δείτε το flopping

LeBron with an early front runner for Flop of the Year pic.twitter.com/VXbO5Q3fLG

— Barstool Sports (@barstoolsports) October 23, 2019