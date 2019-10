Ράπτορς: Τα ακριβότερα δαχτυλίδια της ιστορίας! (pic & vid)

Τα δαχτυλίδια τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος παρέλαβαν οι Ράπτορς πριν το ματς με τους Πέλικανς.

Συνολικά το κάθε δαχτυλίδι είναι αξίας 14 καρατίων, ενώ πάνω έχει 650 διαμάντια. Αυτό σημαίνει πως είναι το ακριβότερο δαχτυλίδι που έχει δοθεί ποτέ σε πρωταθλήτρια.

To δαχτυλίδι τους πήραν και οι 2 γνωστότεροι φίλαθλοι της ομάδας, ο ράπερ Drake και Νac Bhatia.

Δείτε τα δαχτυλίδια των Καναδών

A look at the Raptors' 2019 championship rings

(via @Raptors) pic.twitter.com/czr8jfuMFm

— ESPN (@espn) October 22, 2019