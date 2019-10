Έντονα έζησε το ντέρμπι της πρεμιέρας των Κλίπερς με τους Λέικερς, ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Λέοναρντ.

Ο Στιβ Μπάλμερ... τρελάθηκε σε μια στιγμή και έσκισε το πουκάμισο του στο σημείο του αγκώνα.

Δείτε την αντίδραση του.

Steve Ballmer ripped his shirt reacting to the gam pic.twitter.com/9ZLk66jwtS

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 23, 2019