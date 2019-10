Σιάκαμ όπως Κάρτερ με «μυθικό» ρεκόρ που έγινε στην πρεμιέρα! (pic & vid)

Τρελό ντεμπούτο για τον Σιάκαμ, αφού στην πρεμιέρα του ΝΒΑ ήταν ασταμάτητος κόντρα στους Πέλικανς. Ο φόργουορντ των πρωταθλητών είχε σε 38 λεπτά, 34 πόντους, 18 ριμπάουντ και 5 ασίστ, κάτι που ως παίκτης των Ράπτορς έχει κάνει μόνο ο Βινς Κάρτερ και οι δυο τους έγιναν οι μοναδικοί παίκτες της ιστορίας με τουλάχιστον 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε ένα παιχνίδι.

Τι εμφάνιση...

