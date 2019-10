ΛεΜπρον: «Διαφωνώ ότι ήταν τεστ, ήταν απλά το Game 1!» (vid)

Οι Λέικερς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Κλίπερς, στο πρώτο ματς της σεζόν και έδειξαν ότι χρειάζονται χρόνο. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά το τέλος του παιχνιδιού μίλησε για την έναρξη της σεζόν, την αντιπαλότητα που όλοι ψάχνουν, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι ομάδες χρειάζονται χρόνο.

«Διαφωνώ στο πόσο μεγάλο τεστ ήταν το σημερινό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Το ΝΒΑ επέστρεψε και όλοι θέλουν το αφήγημα της αντιπαλότητας και ένα μεγάλο τεστ.

Και οι δύο ομάδες δεν είναι εκεί που θα ήθελαν, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε, έχουμε ένα νέο γκρουπ που πρέπει να μάθει ο ένας τον άλλον, έχω νέο προπονητή, νέο σύστημα και δεν είναι η αντιπαλότητα, θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα.

Να γίνουμε όσο σπουδαίοι μπορούμε. Κάναμε κάποια σπουδαία πράγματα σήμερα και κάποια όχι και αυτό συμβαίνει στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, ειδικά σε μια νέα ομάδα. Ανυπομονούμε να δούμε βίντεο αύριο, να δούμε τα λάθη μας και να βελτιωθούμε».

Lakers’ LeBron James on opening loss to Clippers: “It’s the first game. The NBA is back so everyone wants to have the narrative of a rivalry game and a huge test. Both teams are not who they want to be. ... It’s not a rivalry.” pic.twitter.com/POjRgOXNMT

— Ben Golliver (@BenGolliver) October 23, 2019