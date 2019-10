Γκριν: Κορυφαίο ντεμπούτο στην ιστορία των Λέικερς (pic & vid)

Μεγάλο ματς έκανε ο Γκριν κόντρα στους Κλίπερς και σταμάτησε στους 28 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να νικήσουν οι Λέικερς.

Παρόλα αυτά έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο παίκτης με το καλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία των λιμνανθρώπων, αφήνοντας 2ο τον Τζαμπάρ που είχε 27 και τον ΛεΜπρόν που είχε 26 πέρυσι.

Mάλιστα είχε 7/9 τρίποντα, όντας ο κορυφαίος σε απόδοση παίκτης της ομάδας του.

Danny Green has 28 points so far tonight, the most in a player's Lakers debut in franchise history.

The previous mark of 27 was set by Kareem Abdul-Jabbar in 1975. h/t @EliasSports

LeBron James had 26 in his Lakers debut last season. pic.twitter.com/CJEzbPHLBh

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 23, 2019