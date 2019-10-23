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O Μπολ δοκίμασε... κουτσό τρίποντο του Χάρντεν και έκανε airball! (vid)

O Μπολ δοκίμασε... κουτσό τρίποντο του Χάρντεν και έκανε airball! (vid)

O Μπολ δοκίμασε... κουτσό τρίποντο του Χάρντεν και έκανε airball! (vid)

Ο Λόνζο Μπολ θέλησε να μιμηθεί τον Χάρντεν με κουτσό τρίποντο κόντρα στους Ράπτορς, αλλά έκανε airball.

Το κουτσό τρίποντο του Χάρντεν θέλησε να πάρει ο Λόνζο Μπολ απέναντι στους Ράπτορς.

Όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει airball.

Δείτε την αστοχία του γκαρντ των Πέλικανς.

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