Το πρώτο καλάθι του Ντέιβις με τους Λέικερς (vid)

Δεν λέμε καλό το ματς των Ράπτορς με τους Πέλικανς, πολύ καλό για να είμαστε σωστοί, αλλά όλο το NBA και όχι μόνο, περίμενε πως και πως την κόντρα του Λος Άντζελες ανάμεσα στους Λέικερς και τους Κλίπερς. Ένας από τους λόγους ήταν και ο Άντονι Ντέιβις με τον πρώην ηγέτη των Πέλικανς να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση με τους Λιμνάνθρωπους, πετυχαίνοντας και το παρθενικό του καλάθι 8:20 πριν το τέλος της πρώτης περιόδους.

Anthony Davis scores his first bucket for the @Lakers!#LakeShow 17#ClipperNation 8#KiaTipOff19 on @NBAonTNT pic.twitter.com/5cvjaiOgyW

— NBA (@NBA) October 23, 2019