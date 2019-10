Τα σουτάκια του τραυματία Κλέι Τόμπσον (vids)

Ρήξη χιαστού υπέσθη ο Κλέι Τόμπσον στο Game 6 κόντρα στους Ουόριορς πέρυσι.

Ο σουτέρ των Ουόριορς πιθανότατα θα χάσει όλη τη φετινή σεζόν όπως είπε ο Κερ.

Βέβαια δεν σταματά να βρισκεται κοντά στους συμπαίκτες του και να κάνει τα σουτάκια του.

Δείτε τον

Klay Thompson getting some shots up with his teammates

@anthonyVslater) pic.twitter.com/zWBhBxp3r5

— NBA Central (@TheNBACentral) October 22, 2019