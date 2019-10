«Μάτζικ» Τζόνσον: «Ο Τζόρνταν δεν είπε μελλοντικό Hall of Famer τον Κάρι λόγω... τιμωρίας» (pic)

Άλλωστε όποιος έχει καεί από τον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι και ο «Μάτζικ» Τζόνσον το... γνωρίζει καλά. Τον περασμένο Μάιο, όταν ακόμα ήταν πρόεδρος των Λος Άντζελες Λέικερς, είχε αποθεώσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί από το NBA για... tampering.

Γι' αυτόν τον λόγο πήρε το μέρος του... προέδρου των Χόρνετς, Μάικλ Τζόρνταν, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ηρεμήστε. Ξέρουμε ότι ο Στεφ Κάρι είναι μελλοντικός Hall Of Famer. Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν μπορούσε να το πει επειδή θα τιμωρούνταν από το NBA».

Everyone relax. We know Steph Curry is a future Hall of Famer...Michael Jordan couldn’t say it because he would get fined by the league.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 22, 2019