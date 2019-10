Τα «Nike Zoom Freak 1» του Αντετοκούνμπο κάνουν ντεμπούτο στο ΝΒΑ! (pics)

Μεγάλη σεζόν αναμένεται η φετινή του ΝΒΑ, που ξεκινά σε μερικές ώρες και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πιο έτοιμος από ποτέ να κυριαρχήσει σε όλα τα επίπεδα. Ο περσινός MVP δεν πρόκειται να αφήσει τον χρόνο να περάσει χωρίς να τον εκμεταλλευτεί, η ομάδα του έφτασε μια ανάσα από τους Τελικούς και φέτος δεν υπάρχει άλλος στόχος πέρα από το να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Οι προβλέψεις όλων έχουν ένα όνομα και η πίστη που απολαμβάνει ο Έλληνας σταρ είναι ξεχωριστή.

Ο «Greek Freak» μπορεί να είναι ανυπόμονος για ακόμα έναν λόγο, αφού τα «Nike Zoom Freak's 1» θα κάνουν και εκείνα με την σειρά τους ντεμπούτο στο ΝΒΑ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα φορά το πρώτο παπούτσι που φέρει την υπογραφή του. Φυσικά δεν είναι μόνο εκείνος, αφού αρκετοί παίκτες και στο ΝΒΑ και στην Ευρώπη έχουν επιλέξει το μοντέλο του σταρ του Μιλγουόκι.

Εκτός από τα τρία πρώτα παπούτσια που παρουσίασε η Nike και ο Γιάννης, αναμένεται να κυκλοφορήσουν άμεσα και άλλα μοντέλα, ενώ τα customized που έχουν κάνει την εμφάνιση τους είναι απίστευτα.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει μοντέλα που έχουν «κλέψει» ήδη την παράσταση!

