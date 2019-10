Τζόρνταν: «Σπουδαίος ο Κάρι, αλλά... δεν είναι ακόμα Hall of Famer» (vid)

Ο κορυφαίος ΄όλων των εποχών φιλοξενήθηκε σε εκπομπή του ΤΝΤ.

Ο Μάικλ Τζόρνταν μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον Στεφ Κάρι... «εγώ μπορώ να σου μιλήσω για τους σπουδαίους παίκτες με τους οποίους έπαιξα αντίπαλος. Αυτούς που έβλεπα κάθε βράδυ να βγαίνουν στο παρκέ και να κυριαρχούν. Ο Κάρι είναι ένα σπουδαίος παίκτης, αλλά δεν είναι ακόμη Hall of Famer. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί με αυτό που είπα».

Φυσικά ο Τζόρνταν δεν έβγαλε την παραμικρή εμπάθεια για τον γκαρντ των Ουόριορς αφού φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο πως γελάει όταν κάνει λόγο για την αποφυγή παρεξηγήσεων.

MJ on Steph Curry:

“Still a great player. Not a Hall of Famer yet, though. He’s not.”

(via @TODAYshow) pic.twitter.com/sKozmd7LUq

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 22, 2019