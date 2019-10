Ντουράντ: «Ο Κάρι είναι καλύτερος από τον Ουέστμπρουκ» (vid)

Στην εκπομπή μαγειρικής του Σερζ Ιμπάκα βρέθηκε ο Κέβιν Ντουράντ και ο παίκτης των Ράπτορς του ζήτησε να απαντήσει στο ποιος είναι καλύτερος παίκτης μεταξύ Κάρι και Ουέστμπρουκ.

Ο KD που έχει παίξει με τον πρώτο στους Ουόριορς και με τον δεύτερο στους Θάντερ, δεν άργησε να απαντήσει.

«Ο Στεφ Κάρι είναι καλύτερος», ενώ όταν του ζητήθηκε να το δικαιλογήσει, απάντησε: «Γιατί είναι καλύτερος σουτέρ».

Μένει να δουμε αν... πληγώθηκε ο Russ.

KD confirms:

STEPH IS BETTER THAN RUSS pic.twitter.com/QZ2lK87v2r

