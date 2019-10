Ρόμπινσον και Νικς κάνουν... τάπα στον παιδικό καρκίνο!

Η ομάδα της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με το νοσοκομείο Hackensack Meridian Health Children's Cancer Institute και το Tackle Kids Cancer, δημιούργησαν την πλατοφόρμα «Blocking Out Childhood Cancer».

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Πως κάθε τάπα των Νεοϋρκέζων σε κάθε φετινό τους αγώνα μετατρέπεται σε $50 που θα γίνονται δωρεά στο νοσοκομείο, ενώ κάθε μπλοκ του Μίτσελ Ρόμπινσον θα μετρά για επιπλέον $100.

Επίσης, οι Νικς ενθαρρύνουν και τους φιλάθλους τους να συμμετέχουν σε αυτή την ωραία πρωτοβουλία, βοηθώντας έτσι τα παιδιά που το έχουν ανάγκη και βρίσκονται αντιμέτωπα με δύσκολες καταστάσεις σε τρυφερή ηλικία.

Good cause alert here: Mitchell Robinson will donate $100 to Tackle Kids Cancer at the Hackensack Meridian Health Children's Cancer Institute for every block in 19-20, while Knicks will give $50 per block to Tackle Kids Cancer & Garden of Dream Foundation https://t.co/Q20k2IvD2p

— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) October 21, 2019