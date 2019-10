Η ομάδα του Ντιτρόιτ αποφάσισε να κάνει χώρο στο ρόστερ της για τους Κρίστιαν Γουντ και Κράι Τόμας κι έτσι άφησαν τον επτά φορές All-Star παίκτη.

Ο Τζόνσον το καλοκαίρι υπέγραψε μη εγγυημένο συμβόλαιο με τους Πίστονς.

Johnson had come to Pistons camp with a non-guaranteed contract. Pistons deciding to use roster spots for Christian Wood and continued development of young guard Khryi Thomas. https://t.co/xeHcJvD0QA

