Γιόκιτς: «Έβλεπα Pokemon για πέντε ώρες»! (vid)

Η σεζόν 2019/20 βρίσκεται προ των πυλών, το ΝΒΑ αναμένεται συναρπαστικό έπειτα από τις ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού όμως ο κορυφαίος σέντερ της λίγκας δεν δείχνει να αγχώνεται ιδιαίτερα!

Σε ερώτηση, λοιπόν για το πώς πέρασε το σαββατοκύριακο μακριά από τις προπονήσεις, ο Σέρβος σέντερ ήταν ξεκάθαρος: «Τίποτα ιδιαίτερο... Έμεινα σπίτι... Έβλεπα Pokemon για πέντε ώρες».

Nikola Jokic on what he did over the weekend without practice: "I was watching Pokemon for 5 hours." pic.twitter.com/m4m00TNFNZ

