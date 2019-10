Ο Ουέιτερς ήταν στο trading block των Χιτ αλλά δεν τον... ζήτησε κανείς!

Σύμφωνα με heavy.com το οποίο επικαλείται δηλώσεις στελέχους των Μαϊάμι Χιτ, ο ιδιόρρυθμος -αν μη τι άλλο- γκαρντ ήταν προς... παραχώρηση, αλλά η ομάδα της Φλόριντα δεν δέχθηκε καμία απολύτως ενόχληση την περασμένη σεζόν.

«Προσπαθούσαν να τον κάνουν trade από τα περασμένα Χριστούγεννα. Καμία ομάδα δεν θέλησε να τον πάρει. Οπότε είναι και δύσκολο να τον πάρει κάποια τώρα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του δεν έχει καλή φήμη...» ανέφερε χαρακτηριστικά θέλοντας να τονίσει τα εξωαγωνιστικά προβλήματα που προκαλεί ο Ουέιτερς. Να υπενθυμίσουμε ότι θα απουσιάσει από την πρεμιέρα της ομάδας και αυτό επειδή έχει τιμωρηθεί από την ομάδα του για πειθαρχικό παράπτωμα.

