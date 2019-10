Ουίγκινς: Θα δίνει ξανά 22 δολάρια για κάθε πόντο που θα πετυχαίνει (pic)

Πέρυσι ο φόργουορντ των Τίμπεργουλβς συγκέντρωσε 29.062 δολάρια ύστερα από τους 1.321 πόντους που σημείωσε. Ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω των social media ότι θα κάνει το ίδιο και την φετινή σεζόν.

«Είμαι περήφανος να ανακοινώσω ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα δίνω 22 δολάρια για κάθε πόντο που θα πετυχαίνω προκειμένου να στηρίξω μειονεκτούντα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ενταχθούν στον αθλητισμό. Στόχος είναι να βοηθάω τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό».

I’m proud to announce for the second year straight i’ll be donating $22 for every point I score towards supporting underprivileged children who face barriers in participating in organized sports. The goal is and will always be to help kids be kids and play sports! pic.twitter.com/PJHghnQBBv

