Ο Νόρβελ Τζ. έχει ρίξει στο παρκέ δύο φορές τον Πουλ και οι Λέικερς το... απολαμβάνουν! (vid)

Κακό μπελά βρήκε ο Πουλ με τον Νόρβελ Τζ. και θα θυμάται για καιρό αυτά τα preseason παιχνίδια.

Ο παίκτης των Λέικερς δύο φορές, σε δύο παιχνίδια, ξάπλωσε με ντρίπλες τον αντίπαλο του στο παρκέ και η ομάδα του Λος Άντζελες ανέβασε και τις δύο προσπάθειες προσπαθώντας να εξηγήσει ότι... γλιστράει όταν μαρκάρεις τον Νόρβελ και φυσικά κάνοντας πλάκα με τις δύο φάσεις.

Απολαύστε τις φάσεις:

Floor may be slippery when guarding @ZachN_23 pic.twitter.com/MEkiQ77kPR

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 20, 2019