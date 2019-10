O Κάρι απογειώνεται, καρφώνει και δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ! (vid)

Στεφ Κάρι = Σουτ.

Ο Στεφ Κάρι είναι γνωστός για την ικανότητα του να σουτάρει, αλλά όταν έχει κέφια μπορεί να κάνει κι άλλα και το αποδεικνύει. Λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, έδειξε ότι το κέφι του είναι σε εξαιρετικά επίπεδα και το απέδειξε με μια... καρφωματάρα.

Ο ηγέτης των Ουόριορς εκτέλεσε μια βολή και πήρε την ασίστ για να σηκωθεί ψηλά και να καρφώσει, απολαμβάνοντας τον θαυμασμό που προκάλεσε.

2019-2020 Steph is about to be a show

