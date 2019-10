Πανέτοιμοι για τη νέα σεζόν έδειξαν οι Μπακς στην preseason.

Η παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο τελείωσε τις υποχρεώσεις με ρεκόρ 5-0 και προετοιμάζεται για τα επίσημα.

Το Μιλγουόκι μάζεψε τα καλύτερα της ομάδας στην preseason και φυσικά ο Greek Freak πρωταγωνιστεί.

The best plays from a perfect (5-0) preseason!!#FearTheDeer pic.twitter.com/WlQOCAwBPh

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 20, 2019