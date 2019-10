Τρελό κάρφωμα από τον dunker Ριβέρα.

Μακάρι να το δούμε κάποτε και διαγωνισμό καρφωμάτων.

Έκανε κάρφωμα 360 μοιρών, ενώ πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του και γύρω από τη μέση του.

The best dunk EVER!!! Isaiah Rivera is WILD pic.twitter.com/KLgDaLGWjz

