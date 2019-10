Γη και ύδωρ για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

H φανέλα του λυκείου του St Vincent St Mary κόστισε πολύ ακριβά σε ένα τυχερό που την έβαλε στη συλλογή του.

Η φανέλα που φορούσε ο Βασιλιάς στο περίφημο εξώφυλλο του Sports Illustrated πωλήθηκε σε δημοπρασία για 184.000 δολάρια

ΛεΜπρόν είναι αυτός!

The high school jersey LeBron wore on the “Chosen One” cover auctioned for over $184K

(via @GoldinAuctions | @sinow) pic.twitter.com/m1BpXfy9fu

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 20, 2019