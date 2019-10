Θεούλης Χιλντ, έγνεψε στον Ντίβατς ότι θέλει... χρήματα (vid)

Κατά τη διάρκεια του «ανοικτού» διπλού της ομάδας, γύρισε στο μέρος που καθόταν ο 51χρονος GM και του έγνεψε με τα δάχτυλα ότι θέλει χρήματα.

Φυσικά το έκανε χαμογελαστός θέλοντας να αστειευτεί με τον Ντίβατς, ωστόσο βαθιά μέσα του, το εννοούσε και μάλιστα το εννοούσε στο 100%!

Ο Ντίβατς από την πλευρά του γέλασε και λίγο αργότερα είχε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί του σε εύθυμο τόνο.

Contract extension negotiations continued at today's Sacramento Kings Fan Fest, as Buddy Hield sends a stern message to GM Vlade Divac

(sarcasm obvi - still funny) pic.twitter.com/1KNwXmXIqV

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) October 19, 2019