Ο Ισπανός σέντερ ακόμα βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας και ο Τέρι Στοτς δεν μπορεί να τον υπολογίζει για την αναμέτρηση με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Γκασόλ αποκτήθηκε φέτος από τους Μπλέιζερς προκειμένου να φέρει εμπειρία στην ομάδα και να «γεμίσει» τη front line μαζί με τους Ουάιτσαϊντ, Κόλινς και Νούρκιτς.

Pau Gasol (left foot rehab) says he will not be ready to play opening night for the Blazers.

— Joe Freeman (@BlazerFreeman) October 19, 2019