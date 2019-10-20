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Τα καλύτερα του Τάιλερ Χίροου που ξεχώρισε στην preseason! (vid)

Τα καλύτερα του Τάιλερ Χίροου που ξεχώρισε στην preseason! (vid)

Τα καλύτερα του Τάιλερ Χίροου που ξεχώρισε στην preseason! (vid)

Ο Τάιλερ Χίροου ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις της preseason και δη για τους Μαϊάμι Χιτ, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. 

Η επιλογή της ομάδας του Σποέλστρα στο νούμερο «13» του φετινού draft άφησε τους πάντες με το στόμα ανοικτό κατά τη διάρκεια της preseason, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. 

Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του 19χρονου γκαρντ.

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