Τα καλύτερα του Τάιλερ Χίροου που ξεχώρισε στην preseason! (vid)

Η επιλογή της ομάδας του Σποέλστρα στο νούμερο «13» του φετινού draft άφησε τους πάντες με το στόμα ανοικτό κατά τη διάρκεια της preseason, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.
Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του 19χρονου γκαρντ.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
MANCHESTER UNITED -vs
LIVERPOOL FC -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRYSTAL PALACE 0vs
MANCHESTER CITY 2
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
DEPORTIVO ALAVES -vs
CELTA DE VIGO -
REAL SOCIEDAD -vs
REAL BETIS -
ESPANYOL -vs
VILLARREAL CF -
ATHLETIC BILBAO -vs
REAL VALLADOLID -
SEVILLA FC -vs
LEVANTE UD -
MANCHESTER UNITED -vs
LIVERPOOL FC -
US SASSUOLO -vs
INTER -
CAGLIARI -vs
SPAL -
SAMPDORIA -vs
AS ROMA -
UDINESE -vs
TORINO FC -
PARMA -vs
GENOA CFC -
AC MILAN -vs
LECCE -
1. FC KOLN -vs
PADERBORN 07 -
TSG 1899 HOFFENHEIM -vs
FC SCHALKE 04 -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ORENBURG -vs
KRYLIA SOVETOV -
UFA -vs
CSKA MOSCOW -
ARSENAL TULA -vs
FK SOCHI -
DINAMO MOSKVA -vs
FK KRASNODAR -
FENERBAHCE BEKO -vs
BAHCESEHIR KOLEJI -
OGM ORMANSPOR -vs
BURSASPOR -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
GAZIANTEP -
BAXI MANRESA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
KIROLBET BASKONIA -vs
REAL BETIS -
FUENLABRADA -vs
UCAM MURCIA -
VALENCIA -vs
UNICAJA -
FC BARCELONA -vs
GRAN CANARIA -
KAYSERISPOR -vs
KASIMPASA -
ALANYASPOR -vs
RIZESPOR -
DENIZLISPOR -vs
FENERBAHCE -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
AS SAINT-ETIENNE -
AS MONACO -vs
STADE RENNES -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
RC STRASBOURG -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
MILANO -
VIRTUS ROMA -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
RED OCTOBER CANTU -vs
TRENTO -
REGGIANA -vs
ORIORA PISTOIA -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
VL PESARO -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
Ο Τάιλερ Χίροου ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις της preseason και δη για τους Μαϊάμι Χιτ, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.
Η επιλογή της ομάδας του Σποέλστρα στο νούμερο «13» του φετινού draft άφησε τους πάντες με το στόμα ανοικτό κατά τη διάρκεια της preseason, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.
Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του 19χρονου γκαρντ.