Οι Ράπτορς κράτησαν τον Σιάκαμ με max συμβόλαιο και $130 εκατομμύρια! (pic)

Ο 25χρονος Καμερουνέζος πάουερ φόργουορντ, ο οποίος συνδύασε την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την ανάδειξη του σε Πιο Βελτιωμένο Παίκτη στο ΝΒΑ ήταν σε διαπραγματεύσεις με τους Ράπτορς για υπογραφή νέου συμβολαίου.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Αdrian Wojnarowski, οι δυο πλευρές ήλθαν σε συμφωνία για τετραετή max επέκταση του συμβολαίου του αντί 130 εκατομμυρίων δολαρίων!

Ο Σιάκαμ συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος έχοντας 19 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο στα playoffs.

Toronto Raptors forward Pascal Siakam has agreed to a four-year, max contract extension, agents @TRamasar and @choufani_lsme tells Zach Lowe and me.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 19, 2019