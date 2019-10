Λέοναρντ: «Ακόμα και τώρα που παίζω Κλίπερς, οι Καναδοί με ευχαριστούν για όσα έκανα» (pic)

Οι Ράπτορς πήραν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους, με τον Καουάι Λέοναρντ να τους οδηγεί στον θρίαμβο.

Ο Klaw αγαπήθηκε από τους φίλους των Καναδών, οι οποίο συνεχίζουν να του δείχνουν πόσο πολύ τον εκτιμούν ακόμα και τώρα που βρισκεται στους Κλίπερς.

«Ακόμα και μετά την μετακόμιση μου στους Κλίπερς, οι Καναδοί έρχονται σε μένα όταν είμαι στην Αμερική. Με ευχαριστούσαν για όλα όσα έκανα γι'αυτούς. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι», ανέφερε ο νέος ηγέτης των Κλίπερς.

Kawhi says Canadians still show him love pic.twitter.com/hXtHoQfcrM

