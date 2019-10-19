ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • PREMIER LEAGUE
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • STOIXIMAN.GR GREEK BASKET LEAGUE
  • NBA
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • PREMIER LEAGUE
  • FA CUP
  • SÜPER LIG
  • FOOTBALL LEAGUE
  • LIGUE 1
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A

  • ΚΑΛΑΜAΤΑ -

    vs

    ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -

    vs

    ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑHouston Rockets
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Τα «όργια» Χάρντεν με 44 πόντους κόντρα στους Χιτ! (vid)

Τα «όργια» Χάρντεν με 44 πόντους κόντρα στους Χιτ! (vid)

Τα «όργια» Χάρντεν με 44 πόντους κόντρα στους Χιτ! (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε.... παπάδες κόντρα στους Χιτ και το κοντέρ έγραψε 44 πόντους, κάτι που επέτρεψε στους Ρόκετς να πάρουν τη νίκη.

Ακόμα και στην preseason o Xάρντεν κάνει τρελά πράγματα.

Ο Μούσιας είχε κέφια με τους Χιτ και σταμάτησε στους 44 πόντους και τα 8 τρίποντα.

Σκεφτείτε τι θα γίνει στη regular season

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Οι Ρόκετς «φίμωσαν» ρεπόρτερ που ρώτησε Χάρντεν - Ουέστμπρουκ για την Κίνα (vid)

Μπάσκετ

Ρόκετς - Ράπτορς 118-111: Χάρντεν και Ουέστμπρουκ «καθάρισαν» τους πρωταθλητές! (pics & vids)

Μπάσκετ

Xάρντεν: Το... κούτσο τρίποντο και οι κορυφαίες signature moves! (vid)

Μπάσκετ

Xάρντεν: Aπίθανη ντρίμπλα κάτω από τα πόδια αντιπάλου! (vid)

Μπάσκετ

Ο Χάρντεν «τρελαίνει» κόσμο με το stepback τρίποντο! (vids)

Μπάσκετ

Χάρντεν: Απολογήθηκε για το επίμαχο tweet του GM των Ρόκετς

Best of internet