Aσύλληπτες ραχιαίες ντρίμπλες στο TOP 10, πάλι στα... τάρταρα ο Πουλ! (vid)

Απολαυστικές φάσεις είχαμε στο ΝΒΑ και οι ραχιαίες έκλεψαν την παράσταση.
Ο Ναν μάγεψε για την 2η θέση, αλλά ο Νόρβελ των Λέικερς πέταξε ξανά στο παρκέ τον Πουλ με την ντρίμπλα του και κατέκτησε την κορυφή.
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 68vs
ZENIT PETERSBURG 77
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 103vs
ALBA BERLIN 84
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 78vs
ANADOLU EFES 83
ΤΕΛΙΚΟ
GRANADA CF 1vs
OSASUNA 0
ΤΕΛΙΚΟ
OGC NICE 1vs
PARIS SAINT-GERMAIN 4
ΤΕΛΙΚΟ
EINTRACHT FRANKFURT 3vs
BAYER 04 LEVERKUSEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 78vs
MILANO 79
ΤΕΛΙΚΟ
CSKA MOSCOW 99vs
BC KHIMKI 86
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 87vs
KIROLBET BASKONIA 80
ΤΕΛΙΚΟ
MACCABI TEL AVIV 84vs
CRVENA ZVEZDA 69
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
SD EIBAR -vs
FC BARCELONA -
ATLETICO MADRID -vs
VALENCIA CF -
GETAFE CF -vs
CD LEGANES -
MALLORCA -vs
REAL MADRID -
EVERTON FC -vs
WEST HAM UNITED -
CHELSEA -vs
NEWCASTLE UNITED -
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
WATFORD FC -
AFC BOURNEMOUTH -vs
NORWICH CITY -
LEICESTER CITY -vs
BURNLEY FC -
ASTON VILLA -vs
BRIGHTON & HOVE -
WOLVES -vs
SOUTHAMPTON FC -
CRYSTAL PALACE -vs
MANCHESTER CITY -
LAZIO -vs
ATALANTA -
SSC NAPOLI -vs
HELLAS VERONA -
JUVENTUS -vs
FC BOLOGNA -
UNION BERLIN -vs
SC FREIBURG -
SV WERDER BREMEN -vs
HERTHA BSC -
RB LEIPZIG -vs
VFL WOLFSBURG -
FC AUGSBURG -vs
BAYERN MUNCHEN -
FORTUNA DUSSELDORF -vs
1. FSV MAINZ 05 -
BORUSSIA DORTMUND -vs
B. MONCHENGLADBACH -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
LARISA -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 93vs
WASHINGTON WIZARDS 112
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 107vs
TORONTO RAPTORS 123
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 116vs
NEW ORLEANS PELICANS 117
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 133vs
HOUSTON ROCKETS 144
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 104vs
MEMPHIS GRIZZLIES 91
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 124vs
LOS ANGELES LAKERS 103
AFYON BELEDIYE -vs
GALATASARAY -
PINAR KARSIYAKA -vs
SIGORTAM.NET ITU -
TOFAS -vs
TURK TELEKOM -
BESIKTAS -vs
BANDIRMA B.I.K. -
TAMBOV -vs
URAL -
SPARTAK MOSKVA -vs
RUBIN KAZAN -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
ROSTOV -
POTTERS BAR TOWN -vs
BARNET -
CHESTERFIELD -vs
WREXHAM -
WHITBY TOWN -vs
STOURBRIDGE -
OXFORD CITY -vs
MARGATE -
HARTLEPOOL UNITED -vs
BRACKLEY TOWN -
BROMLEY -vs
ALDERSHOT TOWN -
TORQUAY UNITED -vs
BOREHAM WOOD -
MAIDENHEAD UNITED -vs
WEALDSTONE -
HALIFAX TOWN -vs
HARROGATE TOWN -
MAIDSTONE UNITED -vs
KINGS LANGLEY -
SOUTHPORT -vs
ALTRINCHAM -
HAYES & YEADING UTD. -vs
POOLE TOWN -
CHORLEY -vs
SPENNYMOOR TOWN -
WEYMOUTH -vs
DOVER ATHLETIC -
NOTTS COUNTY -vs
BELPER TOWN -
HARINGEY BOROUGH -vs
YEOVIL TOWN -
BOWERS & PITSEA -vs
CHICHESTER CITY -
TAMWORTH -vs
DARLINGTON 1883 -
BARROW -vs
SOLIHULL MOORS -
EBBSFLEET UNITED -vs
WOKING -
WHYTELEAFE -vs
CHIPPENHAM TOWN -
ROYSTON TOWN -vs
MALDON & TIPTREE -
HAVANT & WATERLOOV. -vs
DULWICH HAMLET -
CARSHALTON ATHLETIC -vs
DAGENHAM & REDBRIDGE -
WELLING UNITED -vs
EASTLEIGH -
NANTWICH TOWN -vs
KING`S LYNN TOWN -
GATESHEAD -vs
COLNE -
FYLDE -vs
PETERBOROUGH SPORTS -
SUTTON UNITED -vs
BILLERICAY TOWN -
HEDNESFORD TOWN -vs
BOSTON UNITED -
DARTFORD -vs
KINGSTONIAN -
YORK CITY -vs
STOCKPORT COUNTY -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ANTALYASPOR -vs
GENCLERBIRLIGI -
TRABZONSPOR -vs
GAZISEHIR GAZIANTEP -
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
GOZTEPE -
ANKARAGUCU -vs
BESIKTAS -
OLYMPIQUE LYON -vs
DIJON FCO -
ANGERS SCO -vs
BREST -
NIMES OLYMPIQUE -vs
AMIENS SC -
TOULOUSE FC -vs
OSC LILLE -
FC METZ -vs
FC NANTES -
REIMS -vs
MONTPELLIER HSC -
MORABANC ANDORRA -vs
SAN PABLO BURGOS -
ZARAGOZA -vs
BILBAO BASKET -
JOVENTUT BADALONA -vs
ESTUDIANTES -
MONBUS OBRADOIRO -vs
REAL MADRID -
VIRTUS BOLOGNA -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
ALMA TRIESTE -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
DE LONGHI TREVISO -vs
UMANA REYER VENEZIA -
Εντυπωσιακά πράγματα στο TOP 10 του ΝΒΑ με την αποκάλυψη των Χιτ, Ναν και τον Νόρβελ να ρίχνει τον Πουλ στο έδαφος για 2η φορά.
Απολαυστικές φάσεις είχαμε στο ΝΒΑ και οι ραχιαίες έκλεψαν την παράσταση.
Ο Ναν μάγεψε για την 2η θέση, αλλά ο Νόρβελ των Λέικερς πέταξε ξανά στο παρκέ τον Πουλ με την ντρίμπλα του και κατέκτησε την κορυφή.