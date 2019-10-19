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Aσύλληπτες ραχιαίες ντρίμπλες στο TOP 10, πάλι στα... τάρταρα ο Πουλ! (vid)

Aσύλληπτες ραχιαίες ντρίμπλες στο TOP 10, πάλι στα... τάρταρα ο Πουλ! (vid)

Aσύλληπτες ραχιαίες ντρίμπλες στο TOP 10, πάλι στα... τάρταρα ο Πουλ! (vid)

Εντυπωσιακά πράγματα στο TOP 10 του ΝΒΑ με την αποκάλυψη των Χιτ, Ναν και τον Νόρβελ να ρίχνει τον Πουλ στο έδαφος για 2η φορά.

Απολαυστικές φάσεις είχαμε στο ΝΒΑ και οι ραχιαίες έκλεψαν την παράσταση.

Ο Ναν μάγεψε για την 2η θέση, αλλά ο Νόρβελ των Λέικερς πέταξε ξανά στο παρκέ τον Πουλ με την ντρίμπλα του και κατέκτησε την κορυφή.

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