O Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι πολύ καλός στην συμμετοχή του με τους Λέικερς, αλλά το στατιστικό που ξεχωρίζει είναι οι 5 τάπες που είχε ο νεαρός. Η ομάδα του Λος Άντζελες ανέβασε τα μπλοκ του Κώστα και τα συνόδευσε με την λεζάντα... Αθηναϊκή αθλητικότητα, για τον Έλληνα παίκτη, που αρπάζει κάθε ευκαιρία από τα μαλλιά.

Athens Athleticism @Kostas_ante13 here protecting the bucket for the #LakeShow pic.twitter.com/hRDeUm6Kxl

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 19, 2019