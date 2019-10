Πριν από το το ματς τους Τίμπεργουλβς στο «Fiserv Forum» υποδέχθηκε θερμά τους πιο... ηλικιωμένους φίλους των Μπακς, οι οποίοι είναι 95, 99 και 100 χρονών.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

Bucks President @pfeigin welcomes three fans to @FiservForum who enjoyed last night's victory at just 100, 99 and 95 years young!! pic.twitter.com/nKp5Pt5EKh

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 18, 2019