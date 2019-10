Πέισερς: Πλησιάζει η επιστροφή του Ολαντίπο (pic)

Πολύ καλά νέα για τους Πέισερς λίγες μέρες πριν το ξεκίνημα της regular season.

O προπονητής της Ιντιάνα, Νέιτ ΜακΜίλαν ανέφερε πως ο Βίκτορ Ολαντίπο στα προπονητικά διπλά της ομάδας (5 vs 5) τις επόμενες μέρες.

Ένα σημάδι που δείχνει ότι δεν αργήσει η επιστροφή του στα επίσημα ματς

Την σεζόν που πέρασε, έχασε 48 ματς λόγω τραυματισμού. Τελευταίο του ματς κόντρα στους Ράπτορς στις 23 Ιανουαρίου.

Οι Πέισερς έχουν υψηλές βλέψεις και για τη φετινή σεζόν, στην οποία θέλουν να πάνε πιο μακρία από τον 1ο γύρο των playoffs που βρέθηκαν πέρυσι.

Update from Coach: “(Vic) will be able to play some five-on-five and half court in the next couple of days.”

Another step forward for @VicOladipo

— Indiana Pacers (@Pacers) October 18, 2019