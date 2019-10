Σοκ με Ζάιον Ουίλιαμσον στους Πέλικανς! (pic)

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, «ένας σοβαρός τραυματισμός στο δεξί γόνατο θα αφήσει εκτός τον Ζάιον Ουίλιαμσον για μερικές εβδομάδες στο ξεκίνημα της σεζόν. Οι Πέλικανς αντιμετωπίζουν με μεγάλη προσοχή τον τραυματισμό του και υπάρχει πλήρη εμπιστοσύνη για την πλήρη επιστροφή του».

A severe injury has been ruled out for Zion Williamson’s right knee, but he is expected to miss period of weeks to start regular season, league sources tell ESPN. Pels are clearly treating injury with an abundance of caution but there’s no shortage of confidence on full recovery.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2019