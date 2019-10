Είναι η ελπίδα των Χιτ για μια καλή φετινή χρονιά και στο πρώτο του ματς με τη νέα του ομάδα, έδειξε πανέτοιμος.

Ο Τζίμι Μπάτλερ μέτρησε 23 πόντους, 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ κόντρα στους Μάτζικ.

Δείτε τα όσα έκανε

