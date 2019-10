Η μέρα που ο Τζαμπάρ συστήθηκε στο παγκόσμιο μπάσκετ! (vid)

Λίγες εβδομάδες μετά την απόφασή του να ασπαστεί το Ισλάμ και να αλλάξει το όνομά του από Λιου Άλτσιντορ σε Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, έμελλε να πατήσει για πρώτη φορά το πόδι του σε παρκέ του ΝΒΑ.

Ήταν 18 Οκτωβρίου 1969 και πιο συγκεκριμένα η αναμέτρηση στην «Milwaukee Arena», όπου ο απόφοιτος του UCLA οδηγούσε τους Μπακς στη νίκη απέναντι στο Ντιτρόιτ με 119-110.

Στο πρώτο του ματς στο ΝΒΑ μέτρησε 29 πόντους έχοντας 12/27 δίποντα, 5/8 βολές, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ!

On this day 50 years ago... @kaj33 made his @NBA debut!! pic.twitter.com/pFb1TKFzgJ

