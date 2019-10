Ο Κάρτερ Τζ. θα έχει να θυμάται αυτή την τεχνική ποινή που πήρε κόντρα στους Χοκς. Ο παίκτης κάρφωσε με δύναμη πάνω από τον αντίπαλο του, το πανηγύρισε και γυρνώντας στην άμυνα κατάλαβε ότι πήρε τεχνική ποινή.

Το ύφος του τα λέει όλα:

Wendell Carter Jr really got a tech for taunting after the poster pic.twitter.com/4O5J5W4YoH

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 18, 2019