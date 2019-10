Ο «Βασιλιάς» έβγαλε μια τρομερή ασίστ, πάνω από το κεφάλι του και χωρίς να βλέπει κάνοντας το highlight της χθεσινής ημέρας. Ο ΛεΜπρον δεν ήταν ο πρώτος που έκανε κάτι τέτοιο, αφού και ο Στιβ Νας και ο συμπαίκτης του στους Λέικερς, Ρόντο, έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο και έχουν... τρελάνει κόσμο.

Απολαύστε τους:

Nash.

Rondo.

LeBron.

The art of the behind-the-head no-look dish pic.twitter.com/Qhbg5xrRkg

— SportsCenter (@SportsCenter) October 18, 2019