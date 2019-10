Ο Τζόρνταν με δάκρυα στα μάτια αποκάλυψε το πρώτο νοσοκομείο που χρηματοδότησε στη Σάρλοτ (vid)

Ο έξι φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ και ιδιοκτήτης των Χόρνετς, ο Μάικλ Τζόρνταν, βρέθηκε στα εγκαίνια μιας νέας κλινικής αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων την οποία χρηματοδότησε ο ίδιος και η οικογένεια του.

Ο Air μιλώντας με δάκρυα στα μάτια τόνισε: «Αυτό είναι κάτι πολύ συγκινητικό για εμένα, να μπορώ να δώσω πίσω στην κοινότητα, που με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια».

Η κλινική βρίσκεται σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της πόλης και θα παρέχει ό,τι χρειάζονται άνθρωποι που δεν έχουν την δυνατότητα να τα έχουν.

«Αυτή είναι μόνο η αρχή σε μια μάχη που δίνουμε ώστε να ''αγγίξουμε'' όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε». Ο Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι θα το κάνει αυτό το εγχείρημα το 2017 και μέσα σε δύο χρόνια ολοκλήρωσε την δημιουργία της πρώτης κλινικής.

“I can only do this in gratitude… I can never repay what you’ve actually given to me, but this is a start.” - Michael Jordan, Hornets Chairman & Owner https://t.co/xzsOCvpMPK

The Michael Jordan Family, in partnership with @NovantHealth, unveiled the Michael Jordan Family Medical Clinic in west Charlotte this morning. The clinic provides vital access to care to individuals in the community, including those who are uninsured or underinsured. pic.twitter.com/qA7JQtfpWW

